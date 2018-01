"Mijn mooiste restauratieklus ooit"

De verloren gewaande schildering in de koepel aan de Rotterdamse Kathedraal is terug. Na restauratie is het bijbelse koningstafereel aan de Mathenesserlaan weer zo goed als nieuw.

Zo'n anderhalve ton heeft de restauratie gekost. Alles is betaald met giften. Meer dan een jaar is restauratieschilder en kunstenares Jojanneke Post bezig geweest: "Het was mijn mooiste klus ooit."

Eigen interpretatie

"Naast restauratie moest ik een groot deel zelf opnieuw invullen. Zo kon ik bijvoorbeeld mijn eigen interpretatie aan de gezichten van de apostelen geven. Ik heb er een Surinaams, Kaapverdiaans en Oosters gezicht bij gedaan omdat dat veel meer de diversiteit van de huidige kerkgangers weergeeft, " legt Post uit.

Vieze witte muur

Plebaan Chris Bergs van de Heilige Laurentius en Elisabethkatedraal is blij met het eindresultaat: "We hebben veel te lang tegen een vieze witte muur aan moeten kijken." Bergs vertelt dat in de jaren zestig de schilderingen zijn 'ge-latexed' omdat alles schoon en simpel moest zijn de moderne kerk. "En zo hebben ze bijna dit prachtige werk vernietigd, " zegt de Plebaan.

Nog meer schilderingen

Maar na onderzoek bleek dat er nog wat overblijfselen waren van de orginele tekening en ging er een grote restauratiewens in vervulling. Plebaan Bergs: "Ik heb er nog een wens hoor: de grote boog voor de koepel, daar zitten ook nog prachtige schilderingen onder. Maar dat is nog even flink door sparen of een zeer gulle gever vinden".