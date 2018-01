Mossou: 'Van Persie is niet achterlijk'

Sjoerd Mossou begrijpt de twijfel over de komst Robin van Persie niet. De journalist van het Algemeen Dagblad en het voetbalblad SANTOS vertelt in gesprek met Dennis Kranenburg onder andere waarom de terugkomst van Van Persie een goede zaak is.

"Dat hij terugkomt is voetbaltechnisch natuurlijk mooi. Maar ook als persoonlijkheid, als naam en als super grote speler", zegt hij tegenover RTV Rijnmond. "Maar niet alleen om zijn naam. Je hebt al meerdere figuren gehad die terugkwamen zoals Jaap Stam, Edgar Davids of Mark van Bommel.

We hebben heel snel de neiging om ze af te branden, om ze kritisch te behandelen. En dat gaan we met Van Persie ook doen. Maar ik denk dat je hem moet koesteren als voetballer, puur kwalitatief. Het is gewoon een buitengewone voetballer."

Ander kaliber

"Ik verbaas me wel over mensen die zich afvragen of hij nog wel wat kan toevoegen. Ik snap heel goed de scepsis over zijn fysiek, dat is ook terecht. Hoe veel minuten gaat hij maken? Kan hij twee wedstrijden in een week voetballen? Daar worden terecht vraagtekens bij gezet. Maar als voetballer. Kom op, dat is een ander kaliber."

Over de rol van Van Persie is veel discussie. Mossou is daar duidelijk over. "Van Persie is ook niet achterlijk. Die weet waar hij staat in zijn carrière en dat hij vijf maanden niet gevoetbald heeft. Het is een eerzuchtige jongen, dat wel. Maar bij Fenerbahçe heeft hij ook op de bank gezeten en bij Oranje is hij als wisselspeler er weer bijgehaald en heeft hij zich moeiteloos in die rol geschikt."

Verhoudingen

"Het is dus een aanname om te denken dat hij niet op de bank kan zitten. Waarom zou hij in beginsel niet de tweede spits kunnen zijn bij Feyenoord? Daarna kijken ze het wel aan. Ik denk dat daar over gesproken is en dat Van Persie goed snapt hoe de verhoudingen liggen, mits het op een logische manier gaat."

Dennis Kranenburg sprak ook met anlisten Rob Jacobs en Joop van Daele. Luister die gesprekken (en het gesprek met Mossou) hierboven terug.