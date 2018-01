Drijvende woningen op komst in Nassauhaven

In de Nassauhaven, de oude industriehaven op de kop van Feijenoord, komen de allereerste drijvende woningen van Rotterdam. Van een dobberend bos of drijvende bollen kijken Rotterdammers al niet meer op, maar dit gaat nog wel een stapje verder.

Architect Pieter Figdor: “Deze haven is nu eigenlijk nog helemaal leeg en daarmee een heel goede plek in Rotterdam om goed uit te zoeken hoe je op een goede manier drijvend bouwen, drijvend wonen in de stad kunt ontwikkelen. Dat hebben we de afgelopen jaren met een heel team onderzocht en we zijn hartstikke blij dat we nu richting de bouw gaan.”

Oevers

Behalve de drijvende woningen, wordt er ook gewerkt aan de oevers. Merel Beerthuizen, van de afdeling Stadsontwikkeling Duurzaam en Groen van de gemeente Rotterdam: “Dit is een haven met getijdenwerking. Tweemaal per etmaal gaat het tij op en neer. De oever is dan ook speciaal ingericht met allerlei vegetatie die soms goed tegen droge voeten kan, soms tegen natte voeten en ook planten die altijd onder water staan. Het is onderdeel van de rivier als getijdenpark, waarmee we ook de natuur in de stad willen brengen."

Aan het water

De woningen zijn te bereiken via een voetbrug naar de kade. De plekken aan het ponton worden gedeeld met de buren: bewoners lopen zo van hun woonkamer het terras aan het water op.

De drijvende woningen zijn populair: inmiddels zijn er achttien verkocht aan mensen uit Rotterdam, maar ook van buiten de stad. Figdor kan dat wel begrijpen: “Het is heel leuk dat het direct in verbinding staat met de Nieuwe Maas. Het is een heel mooi uitzichtpunt over de rivier. En die getijdenwerking: in het extreme geval scheelt hoog en laag water twee meter! Dat wordt een hele mooie ervaring en je zit er met je havenloft middenin.”

Populair

Hoewel hij enthousiast is, blijft hij wel voorzichtig. “Rotterdam heeft zeker heel veel plekken waar dit nog meer zou kunnen, maar laten we het hier eerst maar eens goed opleveren zodat mensen goed kunnen zien en ervaren wat drijvend wonen inhoudt.”

Over het water

De huizen worden niet ter plaatse gebouwd. De drijfwoningen worden in het havengebied in elkaar gezet. Extra speciaal: de woningen zullen dan in het water worden getild en over het water naar hun nieuwe stek worden gebracht.