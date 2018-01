Nida: Peksert lekte vertrouwelijke informatie aan Denk

De breuk tussen Nida en Aydin Peksert is ontstaan nadat Peksert informatie had gelekt naar Denk. Dat zegt Nurullah Gerdan, de partijvoorzitter van Nida, na de ledenvergadering van de partij. "Toen hadden we geen vertrouwen meer in hem."

Het gaat onder meer om correspondentie tussen Nida-leden, vertelt Gerdan. "Dat was informatie die we intern wilden houden." De kwestie speelde een half jaar geleden, zegt de voorzitter.

Daarop besloot de partij Peksert geen plaat s te geven op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam.

Peksert schreef daarna op Facebook dat hij de toenadering wilde zoeken tussen Nida en Denk en hij schreef dat hij een 'dubbelspion van Denk' was genoemd door zijn partijgenoten.

Geroyeerd

"Na die negatieve uitlatingen op Facebook hebben wij afscheid van hem moeten nemen. Het was tot hier en niet verder", zegt Gerdan. Peksert werd geroyeerd als lid en blijft voorlopig als zelfstandige fractie zitten in de gemeenteraad.

Tijdens de ledenvergadering kreeg Gerdan kritische vragen over de kwestie. "Maar we hebben het kunnen uitleggen", zegt de voorzitter. "Ook hebben we 50 hele mooie kandidaten gepresenteerd voor de verkiezingen in Rotterdam."

Reactie Peksert

In een reactie zegt Peksert dat hij verbaasd is over de hele gang van zaken. "Ik hoorde pas op 1 januari van de vertrouwensbreuk, terwijl die blijkbaar al een half jaar geleden ontstond. Tijdens mijn gesprek in januari was de kandidatenlijst al samengesteld."

Hij ging zondag niet naar de ledenvergadering, omdat zijn royering al een voldongen feit was. "En ik had geen zin in een welles-nietes-discussie."