In Hoek van Holland hebben bijna duizend aansluitingen een paar uur zonder stroom gezeten.

Zondag rond 22:30 uur viel de elektriciteit uit. Het ging voornamelijk om huizen en bedrijven aan de oostkant van Hoek van Holland, meldt netbeheerder Stedin.

Rond 00:35 uur was de storing opgelost en had iedereen in Hoek van Holland weer stroom.

De oorzaak van de storing bleek een kapotte kabel te zijn.