Rotterdammers krijgen 300 euro voor sloop brommer

Rotterdammers met een oude, vervuilende brom- of snorfiets krijgen vanaf nu subsidie van de gemeente als ze hun tweewieler laten slopen. Het gaat om 300 euro per exemplaar.

De gemeente Rotterdam kondigde de regeling in oktober vorig jaar aan. Maandag is de regeling ingegaan.

Er is wel een verschil met het voorstel uit oktober. Het was de bedoeling dat in ruil voor het oude exemplaar mensen 300 euro aan ov-tegoed kregen of dat ze het geld voor een nieuwe fiets gebruikten. Dat kostte echter teveel aan administratie.

Bedrijven die maaltijden bezorgen komen in aanmerking voor subsidie als ze een fiets of een elektrische fiets aanschaffen. De maatregelen moeten vervuiling en geluidsoverlast in de stad terugdringen.

In Rotterdam zijn 15.800 geregistreerde bromfietsen en 21.200 snorfietsen. "De gemeente krijgt regelmatig klachten van Rotterdammers die last hebben van brom- en snorfietsers", aldus wethouder Pex Langenberg.

Mensen hebben last van stank, herrie, te hard rijden en roekeloos oversteken. Langenberg: "We doen er alles aan om de fiets aantrekkelijker te maken. En met deze regeling willen we eigenaren verleiden om de meest vervuilende brom- en snorfietsen van de hand te doen en te laten slopen. Daar zetten we een vergoeding tegenover."