'Strandje Nesserdijk voor de zomer weer open'

Het hoogheemraadschap knapt de komende maanden het Maashoofd aan de Nesserdijk in De Esch op. Ook het strandje wordt aangepakt.

Het vele zwerfafval en stukken beton worden verwijderd en er komt een nieuwe stalen damwand om de dijk te beschermen.

Maandag is begonnen met het weghalen van struiken en enkele bomen naast de loswal van de zandoverslag. Daarna de rest van de omgeving aan de beurt.

De werkzaamheden zijn volgens het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard hard nodig. "Hier heeft ooit een bedrijfje gestaan en die wilde wat dichter bij de rivier zijn. Daarop zijn er stalen platen neergezet", zegt Gerrit Wijnstekers van het schap.

"In 1895 is dat bedrijfje weggegaan en op dit moment zijn al die platen na ruim een eeuw verrot. Je hebt ook allemaal uitspoelingen, dus we moeten een keer aan de slag."

Bewoners van de naastgelegen flats gebruiken het zandstrandje van vijftig meter breed in de zomer vaak. Daarom wil het schap het werk voor 1 juni af hebben.