Deel dit artikel:











Hardleerse trucker twee keer aangehouden voor rijden onder invloed Foto: Politie Drechtsteden-Buiten Foto: Politie Drechtsteden-Buiten

De politie in Dordrecht heeft een ladderzatte vrachtwagenchauffeur uit Litouwen afgeleverd bij een hotel. De man was zaterdag twee keer van de weg geplukt wegens gevaarlijk rijden. Hij kon zijn rijbewijs inleveren en moet zich later voor de rechter verantwoorden.

Mensen hadden 's avonds rond 20:15 uur gebeld nadat ze de man in zijn vrachtwagen zagen slingeren op de A15 bij Alblasserdam. Hij zou alle drie de rijstroken nodig hebben gehad. Vlak voor de Noordtunnel leek de man zelf ook door te hebben dat hij wel erg gevaarlijk bezig was. Hij zette zijn vrachtwagen op de vluchtstrook. Wrakkenparkeerplaats

De politie wilde hem laten blazen, maar dat weigerde de Litouwer. Agenten namen hem daarop mee naar het politiebureau. De vrachtwagen moest blijven staan op de zogeheten wrakkenparkeerplaats in Alblasserdam. De politie wilde hem laten blazen, maar dat weigerde de Litouwer. Agenten namen hem daarop mee naar het politiebureau. De vrachtwagen moest blijven staan op de zogeheten wrakkenparkeerplaats in Alblasserdam. Op het bureau in Dordrecht ging de man door het lint. Hij weigerde iedere medewerking. Daardoor kon hij zijn rijbewijs inleveren. De man mocht daarop vertrekken. Hij is naar zijn vrachtwagen toegegaan. Een taxichauffeur die in de buurt was, zag dat de man met de vrachtwagen wilde wegrijden en belde de politie. Die hield de Litouwer om 02.30 uur aan, nu niet alleen voor rijden onder invloed, maar ook voor het rijden met een ingevorderd rijbewijs. Hotel

Dit keer werkte de chauffeur wel mee. Hij bleek nog altijd drie keer zoveel alcohol in zijn lijf te hebben als mag. Hij moest zijn sleutels inleveren en is naar een hotel gebracht. Dit keer werkte de chauffeur wel mee. Hij bleek nog altijd drie keer zoveel alcohol in zijn lijf te hebben als mag. Hij moest zijn sleutels inleveren en is naar een hotel gebracht.