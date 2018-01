Sportclub Rijnmond: Zijn Feyenoord, Excelsior en Sparta klaar voor de hervatting?

De eredivisie gaat weer verder voor Sparta, Excelsior en Feyenoord. De drie Rotterdamse clubs waren afgelopen week in Zuid-Europa om zich in een trainingskamp voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Zijn ze klaar voor de hervatting van de competitie?

Voor Sparta krijgen we dat antwoord al op dinsdag, als de inhaalwedstrijd tegen Vitesse wordt afgewerkt. Is er sprake van een Dick Advocaat-effect? En hoe groot is de impact van zijn aanwezigheid in zijn eerste weken geweest? We bespreken het in een terugblik op het trainingskamp van Sparta in Spanje.

Ook Feyenoord was daar, in Marbella om precies te zijn. Bij de ploeg van Giovanni van Bronckhorst haakten veel geblesseerde spelers weer aan. Maar hoe fit zijn Jan-Arie van der Heijden, Eric Botteghin en Ridgeciano Haps? Hoe snel zien we ze weer in actie in het eerste elftal? Tal van kenners komen aan het woord.

Verder is er ook ruim aandacht voor het trainingskamp van Excelsior in Portugal en gingen we naar Kralingen in verband met de terugkeer van Robin van Persie in Rotterdam. Sportclub Rijnmond begint rond 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald op TV Rijnmond. De reportages zijn uiteraard ook online te bekijken.