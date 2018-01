Deel dit artikel:











Zuurgooier IJsselland Ziekenhuis veroordeeld tot psychiatrische behandeling Foto: Ginopress (ANP)

De man die in mei vorig jaar perazijnzuur rondsprenkelde in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel moet een jaar naar een psychiatrisch ziekenhuis. Dat heeft de rechter in Rotterdam besloten.

De 26-jarige verdachte wordt gezien als volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij kan daarom geen straf krijgen. De man had last van waandenkbeelden en dacht ten onrechte dat hij werd gepest door zijn collega’s, aldus persrechter Annemieke Boer.

Advocaat: 'Slachtoffer wist niet dat perazijnzuur zo gevaarlijk was'

Drie collega's raakten zwaargewond door het zuur. "Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ik heb er veel spijt van", zei de verdachte een paar maanden geleden Drie collega's raakten zwaargewond door het zuur. "Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ik heb er veel spijt van", zei de verdachte een paar maanden geleden tijdens een zitting van de Rotterdamse rechtbank. Zijn advocaat benadrukte toen dat de Gouwenaar niet wist dat perazijnzuur zo schadelijk was. "In een ander ziekenhuis waar hij heeft gewerkt, liet men de gevaarlijke stoffen altijd aan gespecialiseerd personeel over. Toen hij moest werken met dat zuur, gaven ze hem alleen handschoentjes, die nog te klein waren ook." Het IJsselland Ziekenhuis krijgt een schadevergoeding van 36.000 euro. Ook de schadeclaims van de slachtoffers zijn grotendeels toegekend. Het volledige vonnis is hier te lezen. De politie kort na de zuuraanval: