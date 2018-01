Subsidie voor duurzaam Dutch Windwheel-project

Het Rotterdamse Dutch Windwheel-project en zo’n tien daarbij betrokken bedrijven krijgen bijna drie ton aan overheidssubsidie. Het Rijk, de provincie en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben het geld toegekend omdat ze allerlei nieuwe duurzame technieken ontwikkelen voor het futuristische gebouw dat alleen nog op papier bestaat.

Het Dutch Windwheel is een van de vier plannen in Zuid-Holland die worden ondersteund. Het project bestaat uit een 160 meter hoog gebouw in de vorm van een ring. Daarbinnen is plek voor hotels, woningen en kantoren.

Het gebouw moet niet alleen volledig zelfvoorzienend worden, maar ook energie leveren aan de omgeving. In de ring wordt windenergie opgewekt. Ook hangt het pand vol met zonnecellen. Computers zorgen er voor dat alles in het gebouw zo zuinig mogelijk werkt.

De initiatiefnemers hebben maandag met name subsidie gekregen voor de ontwikkeling van een duurzaam interieur voor het Dutch Windwheel. Zo moeten de hotels en kantoren worden voorzien van kamers die volledig hergebruikt kunnen worden. Zo moet een hotelkamer eenvoudig kunnen worden veranderd in een kantoor of woning.

Modelkamer

De architect wil binnen twee jaar met een soort proefkamer komen, waarin allerlei snufjes uit het Dutch Windwheel-project te zien zijn. Het idee is dat het publiek in de modelkamer kennis kan maken met de toekomst van duurzaam wonen.

Locatie nog onbekend

Overigens is nog niet bekend waar het Dutch Windwheel moet komen. De initiatiefnemers hebben minstens drie locaties in Rotterdam op het oog. Ze hopen binnen twee tot drie maanden een plek bekend te kunnen maken.

Daarna moet er nog genoeg geld worden opgehaald om daadwerkelijk met bouwen te kunnen beginnen. Het project zou in 2024-2025 moeten zijn gerealiseerd, denken de initiatiefnemers.