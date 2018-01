Deel dit artikel:











Erasmus Universiteit: Polakgebouw eind maart weer open

Studenten, medewerkers en winkeliers kunnen eind maart weer in het Polakgebouw terecht. Dat is de verwachting van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Maandag zijn bouwvakkers begonnen met het verstevigen van de vloeren van het pand. Het gebouw werd in november in allerijl gesloten toen bleek dat er twijfels waren over de veiligheid van de constructie. Het gebouw op campus Woudestein heeft dezelfde soort vloerconstructie als de parkeergarage bij Eindhoven Airport, die in mei van dit jaar deels instortte. Het Polakgebouw telt veel studieplekken. Sinds het is gesloten moeten studenten elders op de campus studeren. Ook de ondernemers zijn zolang ergens anders ondergebracht.