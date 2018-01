Deel dit artikel:











Auto populairst onder jongeren Zederik Foto: archief

Het autobezit onder jongeren tussen 18 en 30 jaar is in Zederik het hoogst van de regio Rijnmond. Maar liefst 84 procent van de jongeren in het landelijke gebied is in bezit van een rijbewijs en 46 procent van hen heeft een eigen auto.

Het landelijke gemiddelde is een stuk lager. Zo'n 30 procent van de jongeren in Nederland heeft een eigen auto en 68 procent een rijbewijs. Het gemiddelde autobezit in de regio Rijnmond ligt rond de 33 procent. Ruim 72 procent van de jongeren in onze regio heeft een rijbewijs. Verschil platteland en stad

De cijfers werden maandag gepresenteerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS ziet vooral verschillen tussen jongeren uit de stad en het platteland. Het autobezit van jongeren die op het platteland wonen is twee keer zo hoog als van stadsjongeren. Het openbaar vervoer in dunbevolkte landelijke gebieden is vanouds een stuk minder uitgebreid dan in de steden. Het duurt daardoor langer met de bus om ergens te komen dan met de auto. Ook rijden er op veel plekken met name in de avond en de weekeinden minder bussen. Rijbewijshouders onder jongeren regio Rijnmond

-Zederik 84%

-Giessenlanden 81%

-Korendijk 81%

-Westvoorne 81%

-Cromstrijen 80%

-Binnenmaas 78%

-Lansingerland 75%

-Brielle 75%

-Sliedrecht 73%

-Oud-Beijerland 73%

-Albrandswaard 72%

-Barendrecht 72%

-Zwijndrecht 72%

-Hellevoetsluis 69%

-Nissewaard 69%

-Dordrecht 65%

-Vlaardingen 61%

-Rotterdam 58%

Autobezit onder jongeren regio Rijnmond

-Zederik 46%

-Korendijk 44%

-Cromstrijen 41%

-Binnenmaas 41%

-Brielle 41%

-Giessenlanden 40%

-Westvoorne 39%

-Hellevoetsluis 39%

-Sliedrecht 36%

-Oud-Beijerland 36%

-Nissewaard 36%

-Ridderkerk 36%

-Zwijndrecht 35%

-Lansingerland 33%

-Albrandswaard 32%

-Dordrecht 29%

-Vlaardingen 29%

-Barendrecht 29%

-Schiedam 25%

-Rotterdam 23% -Zederik 46%-Korendijk 44%-Cromstrijen 41%-Binnenmaas 41%-Brielle 41%-Giessenlanden 40%-Westvoorne 39%-Hellevoetsluis 39%-Sliedrecht 36%-Oud-Beijerland 36%-Nissewaard 36%-Ridderkerk 36%-Zwijndrecht 35%-Lansingerland 33%-Albrandswaard 32%-Dordrecht 29%-Vlaardingen 29%-Barendrecht 29%-Schiedam 25%-Rotterdam 23%