Advocaat: 'Sanusi nieuwe aanvoerder van Sparta'

Ryan Sanusi is de nieuwe aanvoerder van Sparta Rotterdam. Trainer Dick Advocaat heeft dat bevestigd op de persconferentie voor de inhaalwedstrijd tegen Vitesse van dinsdagavond.

Daarmee bevestigt Advocaat ook wat we al langer aan zagen komen. Michel Breuer wordt door hem gepasseerd en is zijn aanvoerdersband kwijt.

Net als bij zijn aanstelling was er veel media-aandacht voor Sparta en trainer Advocaat. Daarom besloot de club een persconferentie te beleggen, in plaats van de gebruikelijk 1-op-1-interviews met de trainer.

Niet tevreden met hoeveelheid nieuwe spelers

Dick Advocaat liet in het vraaggesprek met RTV Rijnmond weten verre van tevreden te zijn met de hoeveelheid spelers die Sparta tot nu toe heeft weten te strikken. "Maar we hebben nog 14 dagen, ik heb er vertrouwen in dat er nog meer spelers gaan komen. Sparta heeft de financiële middelen om dit te doen. En geld opent altijd deuren, veel meer dan dat mijn aanwezigheid dat doet."