Blinde migranten willen taalles volgen

Blinde migranten moeten gewoon een taalcursus kunnen volgen bij het inburgeren. Nu komen ze daar niet voor in aanmerking. De Stichting Beter Zien Anders Kijken en studenten van de Hogeschool Rotterdam vragen aandacht voor het probleem.

Een 'vergeten groep' worden ze genoemd, de ruim 14 duizend visueel gehandicapte migranten in ons land. De studenten en de stichting hielden de bijeenkomst 'Oog voor Elkaar' in het Huis van de Wijk in Rotterdam.

"We willen de overheid en verschillende (zorg-)organisaties met dit inburgeringsprobleem confronteren, want zo kan het toch niet langer!", zegt één van de organiserende studentes Sophie van Hasselt.

Idioot

De 28-jarige blinde Amany Shalha vluchtte twee jaar geleden met haar broer en zus uit Syrië en kwam in Nederland terecht. "In het asielzoekerscentrum meldde ik me aan voor taalles maar ik kreeg gewoon een nee. Ik vond het idioot, discriminerend eigenlijk", vertelt Shalha.

Vloeiend Nederlands

Ze heeft toen op eigen kracht een speciale lening voor migranten aangevraagd en een school gevonden die bereid was haar taalles te geven.

Na een jaar spreekt Amany bijna vloeiend Nederlands. Ze doet binnenkort staatsexamen en wil dan een opleiding tot tolk volgen. In Syrië was Shalha tolk Engels.