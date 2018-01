Deel dit artikel:











Vals identiteitsbewijs nekt gezochte Albanees

De politie in Rotterdam heeft per toeval een Albanees aangehouden die in Italië nog een celstraf open had staan van 13 jaar. Agenten waren afgekomen op een melding van woonoverlast aan het Weena.

Het was niet de eerste klacht over het huis. Buurtbewoners hadden al vaker geklaagd bij de gemeente. De politie ontdekte dat er meerdere mensen in het pand verbleven. Toen agenten gingen kijken, deed een Albanees open. Hij liet een vals identiteitsbewijs zien. Uiteindelijk bleek dat de 29-jarige man in Italië werd gezocht voor een overval waarbij een dode was gevallen. De Albanees zit vast.