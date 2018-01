Eigenaar verhalenark vrijuit na crash in Urk

Het valt Rotterdammer Aad Peters niet te verwijten dat zijn verhalenark begin dit jaar losbrak in de haven van Urk. Dat het museumschip woensdag 3 januari meerdere jachten ramde, komt volgens justitie alleen door de westerstorm van dat moment.

De zogeheten kleine ark van Noach sloeg los en werd door de harde wind de jachthaven van Urk binnen gedreven. Het drijvende bijbelmuseum beschadigde tien zeiljachten. Het vaartuig is een dag later weggesleept en buitendijks aangemeerd.

Justitie heeft de afgelopen dagen bekeken wie er schuld had aan het ongeluk en concludeert nu dat Peters geen blaam treft .Hij zou zorgvuldig hebben gehandeld.

De ark lag zeven jaar geleden in de Schiehaven in Rotterdam. De ark is ooit gebouwd door Johan Huibers en is sinds 2010 in handen van Aad Peters. Een grotere versie van de ark heeft lange tijd aan de Stadswerven in Dordrecht gelegen.