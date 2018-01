Hellevoetsluis wil museumschip de Buffel houden

Als het aan het gemeentebestuur van Hellevoetsluis ligt, blijft de Buffel in de haven van de stad liggen. Het bestuur wil 60.000 euro per jaar uittrekken voor het museumschip. De gemeenteraad beslist in januari over de kwestie.

Het historische schip was onderdeel van het Maritiem Museum in Rotterdam. Vanwege bezuinigingen moest het schip daar enkele jaren geleden weg. Het schip is nog altijd eigendom van de gemeente Rotterdam.

Ondernemer Arie van den Ban haalde het schip in 2013 met een bruikleenconstructie naar Hellevoetsluis. Hij heeft vervolgens veel geld in het schip gestoken.

Vrijwilligers van de stichting Ramtorenschip Buffel staan nu aan het roer bij het museumschip. Zij hebben het schip de afgelopen jaren opgeknapt en geëxploiteerd.

In 2016 stopte Van den Ban met het geven van subsidie. De gemeente Hellevoetsluis sprong bij met een incidentele subsidie. Om het schip in Hellevoetsluis te houden, is een structurele subsidie nodig.

"Als dit er doorkomt is het een goed begin. We kunnen pas juichen als het plan door de raad komt. We verkopen de huid niet voor de beer geschoten is", vertelt vice-voorzitter Ed Wijbrands van de stichting Ramtorenschip Buffel.

Bruikleenovereenkomst

De bruikleenovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam en de stichting Ramtorenschip Buffel loopt nog tot 1 maart 2018. Hellevoetsluis moet dus op korte termijn een beslissing over de kwestie nemen. Als de vrijwilligers een jaarlijkse subsidie krijgen, kunnen zij het schip overnemen.

De Rotterdamse ondernemer van den Ban is blij met het nieuws dat het gemeentebestuur de Buffel wil behouden."Het zou erg fijn zijn als de Buffel blijft. Het zou vreemd zijn als de raad niet met het plan instemt. Van mij had het wel eerder mogen gebeuren", zegt de ondernemer.

Mocht de raad niet akkoord gaan met het plan, dan gaat het schip waarschijnlijk naar de sloop.

De Buffel

De Buffel werd in 1868 gebouwd als 'ramtorenschip' om de Nederlandse kustlijn te bewaken. Het vaartuig kon vijandelijke schepen rammen. Daarna diende het als opleidingsschip voor marinepersoneel.