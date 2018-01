Deel dit artikel:











Dode vrouw gevonden in Rotterdam-West Foto: Dennis Kranenburg

De politie heeft twee mannen en twee vrouwen aangehouden. Ze zijn opgepakt in verband met de onnatuurlijke dood van een vrouw in een huis aan de Mathenesserweg in Rotterdam-West.

Wat er precies is gebeurd in het huis boven een tropische winkel is nog niet bekend. De politie heeft het huis afgezet met linten en is bezig met onderzoek. Ooggetuigen melden dat er ook een baby in een kinderstoeltje is meegenomen door de politie.