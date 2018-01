Van Persie hield bij Excelsior conditie op peil

Als de transfer doorgaat zoals gepland, dan komt Robin van Persie als fitte speler aan bij Feyenoord. Dat is althans de verwachting van René Hessel, zijn voormalige jeugdtrainer bij Excelsior. De afgelopen tijd hield Van Persie enkele malen zijn conditie op peil bij Excelsior, onder leiding van een trainer van Feyenoord.

Hessel zag hem aan het werk en concludeerde dat Van Persie er conditioneel momenteel goed voor staat. Hij plaatst er wel een kanttekening bij: "Wedstrijdfit is iets anders. Dat lukt alleen door wedstrijden te spelen."

Sowieso heeft Hessel hoge verwachtingen van de inbreng van Van Persie bij Feyenoord. De kans lijkt vrij groot dat Van Persie vooral als nummer 10, als creatieve middenvelder of om de spits heen, in zal worden gezet bij Feyenoord. En op die positie liet hij zich ook in de jeugd bij Excelsior al gelden.