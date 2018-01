Nabestaanden:'Beschermd wonen Mike J. onnavolgbaar'

Mike J, de man die het Dordtse 'meisje van Nulde' heeft gedood, mag zelfstandig gaan wonen. Dat hebben nabestaanden te horen gekregen. Ze zijn geschokt.

J. zit momenteel in een tbs-kliniek. Maar binnenkort gaat hij, met begeleiding op afstand, beschermd wonen buiten de beveiligde zone van de kliniek. De tbs-er is al honderden keren op onbegeleid verlof geweest. Beschermd wonen is dan een gebruikelijke vervolgstap.

Nabestaanden noemen het besluit om J. buiten de kliniek mag verblijven 'onnavolgbaar'. Vorige maand verloor Mike J. nog een beroep tegen de verlenging van zijn tbs-behandeling met twee jaar.

Advocaat Sébas Diekstra zegt namens de nabestaanden: "Tijdens de behandeling van het beroep bleek dat er nog sprake was van een veel te hoog recidiverisico." Het is daarom volgens hem niet uit te leggen dat de man toch zelfstandig mag gaan wonen.

Mike J. werd tot twaalf jaar cel en tbs veroordeeld voor de gewelddadige dood van het Dordtse meisje Rowena Rikkers in 2001. De man had een relatie met de moeder van het meisje.

Haar dochter kwam om door stelselmatige mishandeling. Haar lichaamsdelen werden teruggevonden bij onder meer Hoek van Holland en Strand Nulde. Naar die laatste vindplaats is het meisje vernoemd.