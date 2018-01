Deel dit artikel:











RTL gaat onderzoek over gevaarlijke wegen opnieuw doen Foto: archief

RTL Nieuws trekt het onderzoek over onveilige wegen in. De resultaten staan volgens de redactie niet "onomstotelijk vast". De A20 kwam in het onderzoek naar voren als de gevaarlijkste weg in onze regio. RTL gaat het onderzoek naar gevaarlijke verkeerslocaties opnieuw doen.

RTL heeft de berichtgeving over het onderzoek van de site gehaald. De redactie gaat in samenwerking met verkeersonderzoeksbureau VIA een nieuw onderzoek doen. De gemeente Nijmegen plaatste al kanttekeningen bij het onderzoek van RTL: "Bij de ruim tachtig ongelukken tussen 2014 en 2017 raakten maar drie mensen gewond, twee fietsers en een automobilist. De rest was blikschade, waar de politie niet eens meer aan te pas komt.'' In het onderzoek werden zogeheten black spots in kaart gebracht. Dat zijn plekken waar in drie jaar tijd meer dan tien ongelukken hebben plaatsgevonden. Het gaat om rotondes, kruispunten en wegdelen. In heel Nederland telde RTL 17 duizend ongelukken. Veel vonden er dus plaats op snelwegen. Niet alleen de A20 scoort hoog, ook op de A16 tussen Rotterdam en de Belgische grens ging het vaak mis.