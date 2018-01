Meeste Nederlanders weten weinig over Rotterdamse haven

Het merendeel van de Nederlanders weet weinig over de Rotterdamse haven. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam. "Veel mensen kennen de haven wel van naam, maar slechts veertig procent weet bijvoorbeeld dat het de grootste haven van Europa is", zegt woordvoerder Tie Schellekens.

Volgens Schellekens is naamsbekendheid belangrijk voor de ontwikkeling van de haven. "Elk jaar komen er tweeduizend banen vrij. Het is fijn als die opgevuld worden door mensen die in de regio wonen. Maar als het om specifiek gekwalificeerde banen gaat, dan is het fijn als de bekendheid elders in het land helpt om die banen te vervullen."

Waardering iets achteruit

Niet alleen de bekendheid wordt er in het tweejaarlijks onderzoek gemeten. De reputatie van de haven is minstens zo belangrijk. Hoewel Nederlanders de haven waarderen met een score van 85,7 op een schaal van 0 tot 100 en omwonenden de haven een 87,4 geven, is die waardering iets achteruit gegaan.

Schellekens: "We vermoeden dat het te maken heeft met de tijd waarop dit onderzoek is gedaan. We hebben ongeveer achthonderd mensen in augustus en september laten interviewen door de onderzoekers. Toen was er net sprake van een cyberaanval op twee containerterminals en ook hadden we twee branden achter ons die tot de verbeelding spraken."

Goede naam

Dat de haven een goede naam heeft onder Rotterdammers is volgens Schellekens geen automatisch gegeven. "We willen heel veel omwonenden: we hebben wel eens files, het ruikt wel eens ergens naar. De haven is niet alleen maar positief, als je dan een goede reputatie hebt dan hebben mensen toch sneller begrip."