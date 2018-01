Deel dit artikel:











Excelsior werkt op trainingskamp aan andere speelstijl

Excelsior is terug in Nederland na hun trainingskamp in Faro, Portugal. De ploeg bereidde zich daar afgelopen week voor op de tweede seizoenshelft, waar de Rotterdammers niet in degradatienood lijken te komen. Dit omdat er in de eredivisie tot nu toe al 21 punten werden behaald.

Van der Gaag blijft echter waakzaam. "NEC pakte vorig seizoen ook 25 punten in de eerste seizoenshelft, maar die vlogen eruit." Toch is er reden voor optimisme bij de Kralingers. Er werden in de eerste seizoenshelft knappe overwinningen behaald en het aantal behaalde punten was dan ook boven verwachting. Anders spelen

Trainer Mitchell van der Gaag is desondanks niet helemaal tevreden over de eerste seizoenshelft. De dingen die in de eerste helft van de competitie beter moesten, moeten nu met een nieuwe manier van spelen, aangepakt worden. Daar werd tijdens het trainingskamp dan ook aan gewerkt. "Naar aanleiding van de analyse die we gemaakt hebben van de eerste seizoenshelft, wilden we wat aanpassingen doen. En dat zijn we gaan proberen om in te passen." Zondag hervat Excelsior de competitie met de stadsderby op Het Kasteel tegen Sparta om 12.30 uur. Bekijk hierboven de reportage van Excelsior in Portugal.