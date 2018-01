Kortsmit: 'Winst op Vitesse geeft een heel ander beeld'

Roy Kortsmit weet dat Sparta dinsdag een razend belangrijke wedstrijd speelt, met het inhaalduel tegen Vitesse. Bij een overwinning kunnen de Rotterdammers weer naar boven kijken en komt het in de buurt van de andere ploegen die strijden om rechtstreekse handhaving.

"We gaan deze wedstrijd in voor drie punten," zegt de keeper. "Dat is logischerwijs het enige wat telt voor ons. Als we hem winnen staan we slechts drie punten achter op het schema van vorig jaar. Toen sprak iedereen van een geweldige start. Zo dicht ligt het bij elkaar."

Bekijk hierboven een interview met Roy Kortsmit, waarin hij zich ook uitspreekt over de bevlogenheid van zijn nieuwe hoofdtrainer Dick Advocaat: "Prachtig om te zien hoe hij nog over het veld rent en vliegt en druk aan het coachen is."