Havenbedrijf Rotterdam 'overvallen' door boetedreiging chauffeurs

Het Havenbedrijf Rotterdam voelt zich overvallen door het nieuws dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vrachtwagenchauffeurs gaat beboeten die in het weekend in hun cabine overnachten. De ILT zag overtreding van het verbod tot nu toe door de vingers, maar vanaf 1 februari zullen de werkgevers van truckers voor de overtredingen worden beboet.

De inspectie liet vandaag weten dat het verbod niet alleen voor de publieke parkeerplaatsen langs de snelwegen geldt. Ook private beveiligde parkeerplaatsen zullen worden gecontroleerd.

In het Rotterdamse havengebied kunnen vrachtwagenchauffeurs veilig parkeren op vijf beveiligde Truckparkings van Havenbedrijf Rotterdam. Twee in de Botlek, twee in de Waalhaven en een op de Maasvlakte. In het weekend verblijven op de Truckparkings ongeveer 400 veelal buitenlandse chauffeurs.



Tie Schellekens van het Havenbedrijf Rotterdam zegt verrast en overvallen te zijn door de dreigende boetes voor het overnachten in de cabine."Het is een prille maatregel. We moeten kijken hoe het ministerie dit gaat interpreteren en hoe de inspecties gaan verlopen. En of er alternatieven geboden worden. Ook moet duidelijk worden wat men verstaat onder private truckparkings. Er zijn nog veel vragen die beantwoord moeten worden."

Rendabel

Accommodatie bijbouwen bij de bestaande parkings is een mogelijkheid zegt Schellekens. Dat zou je kunnen verzinnen maar is zoiets rendabel voor een weekend? Ik denk het niet . Het is koffiedikkijken.""

Op de beveiligde parkeerplaats in Alblasserdam zijn er zo'n vier tot vijf vrachtwagenchauffeurs die er in het weekend overnachten. Beheerder Paul Molenaar vindt de nieuwe maatregel onbegrijpelijk omdat openbare parkeerplaatsen gelijkgesteld worden aan beveiligde plaatsen met faciliteiten als WC, douche en restaurant.

"We hebben hier nu geen mogelijkheid tot overnachten. Misschien kunnen we een campingplek inrichten , waarop je een paar tentjes neerzet. Maar ik weet nu niet wat de mogelijkheden en de kosten daarvan zijn."

Het zijn vaak Oost-Europese chauffeurs die in hun cabine slapen. In onze regio leidde dat tot veel overlast op rustplaatsen Aalkeet en Rijskade langs de A20 en in Vlaardingen-West.

In april 2015 trokken kamerleden van D’66 en CDA aan de bel, nadat bleek dat zich op rustplaats vlaardingen-West langs de A20 ‘mensonterende toestanden’ voordeden. Zo was er geen douche of toilet.

Ook bleek dat vooral de chauffeurs uit Oost-Europa soms maanden vanaf die rustplaats werkten, zonder dat ze naar huis mochten van hun baas.

Boetes



In buurlanden worden sinds 1 januari al boetes gegeven. Daardoor weken Oost-Europese chauffeurs uit Oost-Europa uit naar ons land. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op een parkeerplaats langs de A16 folders uitgedeeld. Daarin wordt gewaarschuwd dat werkgevers van de truckchauffeurs hoge boetes riskeren als hun personeel in het weekend in de cabine overnacht. De waarschuwing in de folders is in meerdere buitenlandse talen geschreven.