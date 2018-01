Deel dit artikel:











Dode vrouw Rotterdam-West is 39-jarige bewoonster Foto: Dennis Kranenburg

De vrouw, die maandagmiddag dood in haar huis aan de Mathenesserweg is gevonden, is hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Dat zegt de politie. Het gaat om de 39-jarige bewoonster van het huis in Rotterdam-West.

De baby die in het huis werd aangetroffen, is van één van de vier personen die door de politie mee zijn genomen naar het politiebureau. Een 60-jarige Rotterdammer is gearresteerd in de zaak, een andere man en twee vrouwen worden gehoord als getuigen. In eerste instantie werden zij alle vier gearresteerd. Over de huidige verblijfplaats van de baby en de toedracht van het misdrijf kan de politie nog niets zeggen. Het zou mogelijk gaan om een schietpartij, de verdachten werden namelijk met een zak om hun handen afgevoerd. De zak is dan bedoeld om kruitsporen veilig te stellen. De aanwezigen in het huis hebben zelf 112 gebeld.