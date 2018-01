Deel dit artikel:











Staking levert buschauffeurs ruim acht procent meer loon op Het salaris van buschauffeurs stijgt de komende jaren met 8,3 procent

Een loonsverhoging van 8,3 procent in drie jaar, een aanpak van de werkdruk en een vaste baan voor duizend uitzendkrachten. De cao-partijen in het openbaar vervoer hebben daar maandag alsnog afspraken over kunnen maken. Een nieuwe staking is daarmee van de baan.

De chauffeurs en machinisten van regionale vervoersbedrijven legden woensdag 3 januari hun werk neer om een doorbraak in de onderhandeling over hun cao te forceren. Het overleg tussen werkgevers en bonden over een nieuwe cao liep in november spaak. De chauffeurs en machinisten eisten een salarisverhoging van 3,5 procent en een verlaging van de werkdruk. De vervoersbedrijven wilden daar lange tijd geen centrale regeling voor treffen. In de nieuwe cao zijn er onder andere concrete afspraken gemaakt over hun roosters en toiletbezoek. Uiterlijk na tweeënhalf uur is daar de gelegenheid voor. De eerste loonsverhoging van 2 procent wordt met terugwerkende kracht op 1 januari 2018 ingevoerd. De cao is drie jaar geldig.