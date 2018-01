Mensen springen uit brandend huis in Vlaardingen

Bij een brand in Vlaardingen zijn twee mensen vanaf de eerste etage naar beneden gesprongen. De brandweer redde een derde persoon uit de portiekwoning aan de Van Slingelandtstraat. Er raakte niemand gewond.

Even na 23:30 uur was de brand uit en de situatie stabiel, meldt de Veiligheidsregio. De dierenambulance was opgeroepen, omdat er ook huisdieren in het pand aanwezig waren.

Ambulancemedewerkers hebben de derde persoon onderzocht op rookvergiftiging, maar daarvan was geen sprake.