Watersnood door de bril van nu

De beelden van de Watersnoodramp van 1953 staan bij veel mensen wel op het netvlies. Maar hoe voelt het om verrast te worden door het opkomende water en jezelf en familieleden in veiligheid te moeten brengen? Met een Virtual Reality-beleving wil het Streekmuseum Goeree-Overflakkee hier een beter idee van geven.

Virtual reality staat voor de technologie waarmee je door een bril op te zetten beelden te zien krijgt, en dat je door je hoofd te draaien voor, achter, onder en boven kan kijken. Zo bevind je je voor je gevoel midden in de watersnood. “Je kan straks zelfs boven én onder de waterspiegel kijken”, legt regisseur Kuba Szutkowski van Studio Maslow uit, de makers van de beleving.

Tragedie voorop

In het Streekmuseum worden de laatste audio- en video-opnames gedaan. In de studio worden de opnamen gecombineerd met animaties die vergelijkbaar zijn met het maken van een videogame. Szutkowski waarschuwt wel dat het gaat om een beleving waarbij de tragedie voorop staat. Bij de ramp kwamen meer dan 1800 mensen om het leven.

“Het is geen fijne beleving. Het loopt niet met alle personages goed af. Je loopt na het kijken dus ook niet met een prettig gevoel weg. Maar we vinden het wel belangrijk om het zo te laten zien. Want het was ook verschrikkelijk.”

Respectvol

Initiatiefnemer Meijk van Nimwegen hoopt met de VR-beleving een jonger publiek naar het museum te trekken. “We willen de geschiedenis van de ramp met de techniek van nu op een respectvolle manier beleefbaar maken. We denken dat het dan ook meer indruk maakt dan een vitrine met een tekst, die soms maar half gelezen wordt.”

De VR-installatie zal vanaf 3 februari dagelijks te zien zijn in het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk. Op 1 februari is het precies 65 jaar geleden dat de ramp plaatsvond. Dit wordt op diverse plekken in onze regio herdacht.