Bekijk hier de nieuwjaarstoespraak van Feyenoord-directeur Jan de Jong terug Jan de Jong

De toespraak die Feyenoord-directeur Jan de Jong dinsdagmiddag rond 17:15 uur zal houden tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Kuip is live te zien via het Facebook-account van RTV Rijnmond Sport.

Gaat De Jong tijdens zijn speech de komst van Robin van Persie wereldkundig maken? En is het betoog van de nieuwe directeur net zo vlammend als waar in het verleden Jorien van den Herik om bekend stond? Volg RTV Rijnmond en je mist er helemaal niets van.