Bewoners Overschie boos over verdwijnen speelveld

Bewoners rond de Burgemeester Wijnaendtslaan in Overschie zijn woedend over het doorgaan van de bouw van woningen op een speelveldje. Dinsdag is begonnen met heiwerkzaamheden voor de zeven nieuwbouwhuizen.

Jarenlang lag het terrein braak en werd door de buurt gebruikt als speelveld. De omwonenden maakten bezwaar tegen het bestemmingsplan en kregen deels gelijk van de gemeenteraad. Daardoor zou een aantal huizen niet gebouwd kunnen worden. Bewoner Lex van Deudekom: "Ons enige punt was eigenlijk: leg die huizen wat verder, dan blijft het speelveld netjes in tact en zijn de achtertuinen van de woningen die er achter liggen netjes , maar helaas is dat tot nu toe niet gehonoreerd." "Zoals het er nu uitziet, loopt het bestemmingsplan dwars door een woning heen en dat zou dus betekenen dat kinderen in die tuin mogen spelen." Overleg

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat er overleg met de projectontwikkelaar is geweest, maar het plan was niet meer aan te passen. De gemeente wil het speelveld opschuiven en aanpassen. Maar daar is overleg met de omwonenden én de gemeenteraad voor nodig.