'Beroemde Rotterdamse beelden moeten meer uitleg krijgen'

Belangrijke beelden in Rotterdam moeten een plaquette krijgen met achtergrondinformatie over het beeld. Volgens wethouder Joost Eerdmans (Buitenruimte) hebben vooral bezoekers van de stad vaak geen idee waar de kunstwerken over gaan. En dat is zonde, vindt hij.

Het eerste beeld dat een levensgroot plaquette krijgt, is de Verwoeste Stad van Ossip Zadkine op Plein 1940. Er zit al een klein bord met summiere informatie op, maar dat is volgens de wethouder niet genoeg. "Het is een prachtig beeld, maar mensen zien niet meer dan dit", stelt Eerdmans. "Als je ervoor staat, zie je de details niet. Waar gaat het over? Waar stond Zadkine voor? Wat deed het bombardement met de stad?" Het antwoord op dat soort vragen komt straks te staan op de muur bij het Maritiem Museum. Die wordt bestickerd met informatie over het bombardement op Rotterdam. Zeker mensen die hier een dagje op bezoek zijn, komen dan meer te weten, denkt de wethouder. Kabouter Buttplug

Als het aan Eerdmans ligt, krijgt niet alleen de Verwoeste Stad een plaquette. Ook andere beelden zoals Santa Claus (beter bekend als Kabouter Buttplug) moeten van meer informatie voorzien worden. "Het beeld van de Amerikaanse kunstenaar Paul McCarthy staat eigenlijk voor overconsumptie. Ook daarvan zou ik zeggen: maak daar meer bekend over. Veel mensen hebben er een beeld bij, maar het is interessant wat er echt met het beeld bedoeld wordt." Ook Het Ding van Naum Gabo komt volgens Eerdmans in aanmerking. Het sculptuur voor de Bijenkorf is gemaakt om de herbouw van Rotterdam na de oorlog te vieren.

Wanneer de plaquettes worden opgehangen, is nog onduidelijk. Die bij de Verwoeste Stad komt er in elk geval als eerst. Eerdmans: "Daar zijn al centen voor."