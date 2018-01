Deel dit artikel:











Dode Rotterdamse vrouw omgekomen door misdrijf Foto: MediaTV

De vrouw die maandag dood in haar huis aan de Mathenesserweg in Rotterdam-West is gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen. De politie laat dinsdag weten dat een andere doodsoorzaak uitgesloten is.

Het 41-jarige Rotterdamse slachtoffer werd in de middag dood aangetroffen. Een 60-jarige Rotterdammer is gearresteerd in de zaak. Drie anderen werden meegenomen naar het politiebureau om gehoord te worden. Zij zijn later weer heen gezonden. De politie doet verder onderzoek naar de achtergronden van het misdrijf. Er worden getuigen gezocht die iets hebben gezien rond de kruising van de Mathenesserweg en de Taandersstraat.