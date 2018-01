Toch weer kans op overleg over toekomst Eneco

Een onafhankelijke partij moet de gesprekken tussen de aandeelhouders van Eneco en het energiebedrijf vlot trekken. Het eerste overleg tussen beide kampen moet komend weekend plaatshebben.

Sinds de verplichte splitsing van Eneco en Stedin is er onenigheid over de koers van het bedrijf. De aandelen van het bedrijf zijn in handen van gemeenten, waaronder Rotterdam. Een meerderheid van hen wil Eneco verkopen, omdat het hebben van aandelen van een energiebedrijf niet beschouwen als de taak van een gemeente.

De directie ziet de verkoop van de aandelen niet zitten. Net als de raad van commissarissen. De aandeelhouders, die de commissarissen benoemen, waren daar op hun beurt niet blij mee.

Afgelopen weken kwam de discussie tot een dieptepunt. Daarom was er vorige week vrijdag een extra aandeelhoudersvergadering.

De aandeelhouders hebben nu de raad van commissarissen uitgenodigd voor nieuw overleg, onder leiding van een onafhankelijke derde. Voorwaarde is wel dat de commissarissen zich constructief opstellen.

Voorlopig worden de aandelen nog niet verkocht. Eind maart praten de aandeelhouders verder over wel of niet verkopen. Omdat in maart nieuwe gemeenteraden worden gekozen, is het waarschijnlijk dat een snelle beslissing is uitgesloten.