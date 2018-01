Woonlasten in Dordrecht en Rotterdam omhoog

Dordtenaren hebben dit jaar hogere woonlasten. Rotterdammers met een eigen huis betalen ook meer, maar huurders betalen in Rotterdam juist minder, zegt onderzoekscentrum COELO van de Rijksuniversiteit Groningen.

De gemeentebelastingen voor huurders stijgen in Dordrecht met 7,80 euro naar 360 euro. Huiseigenaren zijn 663 euro kwijt. Dat is bijna 16 euro meer.

Rotterdamse huurders betalen 328 euro en besparen daarmee juist 4,70 euro. Mensen met een koophuis in Rotterdam zijn bijna 3,50 euro extra kwijt, namelijk 716 euro in totaal.

COELO onderzoekt sinds 2002 de tarieven in 38 gemeenten met meer dan 90 duizend inwoners. Het onderzoek laat dit jaar zien dat de gemeentelijke belastingen in Nederland over het algemeen licht stijgen.

Gemeenten heffen drie soorten belasting: rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting (ozb). Gemiddeld zijn Nederlanders 329 euro kwijt aan hun woonlasten.