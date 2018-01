EU-parlement stemt voor verbod pulsvisserij

Een zware slag voor de vissers op Goeree-Overflakkee. Het Europees Parlement heeft gestemd voor een totaalverbod op pulsvisserij.

Met pulsvissen worden bodemvissen met elektrische schokjes van de bodem gelokt. Voorstanders zeggen dat deze manier niet alleen beter is voor de zeebodem, maar dat ook de bijvangst en het brandstofverbruik worden verminderd.

Vooral Nederland loopt voorop met deze techniek. Frankrijk is juist fel tegen pulsvisserij. Zij zeggen dat ze geen vis meer kunnen zien doordat de bodem wordt opgewoeld en zand ronddwarrelt.

De Franse lobby heeft ervoor gezorgd dat het Europees Parlement met een meerderheid stemt tegen de pulsvisserij: 402 leden stemden voor, 232 tegen.

Onzeker

Door de stemming is de toekomst van de Nederlandse kotters die met een sleepnet (pulskor) elektrisch op tong en schol vissen onzeker. Ongeveer tachtig Nederlandse kotters hebben momenteel een Europese ontheffing om te pulsvissen.

"Dit is een ramp voor de Nederlandse visserij en de kottersgezinnen. De inkomens van vierhonderd gezinnen komen hierdoor op de tocht te staan", reageert EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA).

Het Visserij Innovatiecentrum in Stellendam zei vorig jaar al dat dit een strop is. De vloot van het centrum is toegerust op de nieuwe manier van vissen.

Vreugde en teleurstelling



Greenpeace is blij met het besluit van de EU. De milieuorganisatie pleit al langer voor beter onderzoek naar de gevolgen van pulsvisserij.

De Vissersbond spreekt daarentegen van een dramatische uitkomst. "De verduurzamingsslag die de Nederlandse kottervloot heeft gemaakt wordt met deze uitkomst teniet gedaan", zegt Pim Visser van VisNed.