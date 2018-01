Doe mee met de Rijnmond Run op 17 januari!

Januari staat bij RTV Rijnmond in het teken van Rijnmond Fit! En als onderdeel daarvan, vindt op 17 januari de Rijnmond Run plaats. En jij kunt meedoen!

Rotterdam Running Crew organiseert de runs van 3, 6 of 9 kilometer dwars door het Lloydkwartier en Delfshaven en langs het gebouw van RTV Rijnmond. De hele avond is live te volgen via de website, op Facebook en live op de radio.

Dus trek je hardloopschoenen aan of kom lopers aanmoedigen voor misschien wel de gezelligste run van 2018. Hardlopers kunnen verzamelen vanaf 19.45 uur in de Schiecentrale aan de Sint-Jobsweg. Om 20.00 uur volgt het startschot.