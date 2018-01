Lange rijen voor lingerieverkoop in Rotterdam Ahoy

Deel dit artikel:











Het is dinsdag een drukte vanjewelste bij Rotterdam Ahoy. Reden is de fabrieksverkoop van lingeriebedrijf Hunkemöller in de evenementenhal op Zuid. In hal 6 zijn ongeveer 50.000 stuks lingerie uitgestald en wordt constant ververst. Over bezoekersaantallen doet de organisatie geen uitspraken maar het was een fantastisch goeie dag'.

Vrouwen staan al sinds 's ochtends vroeg in een meterslange rij om de nieuwste bh's, slips, badpakken en nachtjaponnen op de kop te tikken. De lingerie kost nu tussen de 2 en 6 euro, terwijl normaal minstens het dubbele moet worden neergelegd. De uitverkoopsactie was vorig jaar ook in Ahoy. Omdat het toen zo druk was dat de caissières het niet aan konden, is het aantal kassa's nu verhoogd van 30 naar 45. Tussen de honderden vrouwen staat af en toe een verdwaalde man. Maar dat maakt niet uit, zegt een van hen. "Het is een leuk dagje uit voor de vrouwen. De man is mee voor de portemonnee", grapt hij. De fabrieksverkoop in Ahoy duurt nog tot zaterdag.