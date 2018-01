Deel dit artikel:











Zes mannen opgepakt na drugsactie in Rotterdam De 80 duizend euro die werd gevonden in Rotterdam

Zes drugsdealers zijn afgelopen weekend opgepakt in Rotterdam. De politie zocht in het centrum naar zogenoemde runners en had snel beet. De opgepakte mannen zijn tussen de 22 en 34 jaar en komen uit Schiedam, Rotterdam, Vlaardingen en Tilburg.

Agenten zagen eerst drie mannen bij een auto met een Frans kenteken staan. Omdat ze het niet vertrouwden, hielden ze de mannen in de gaten. Toen de mannen een drugsdeal rond wilden maken, werden ze opgepakt. De aanhouding van het drietal leidde naar een huis in de Gerrit van de Lindestraat. Daar werd 80 duizend euro en een kilo cocaïne gevonden. Ook een vierde verdachte werd hier aangehouden. Even later werden in de Allard Piersonstraat en de Kruiskade nog twee dealers opgepakt. Van de zes mannen zit nog één verdachte vast.