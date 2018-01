Collectie Boijmans verhuist tijdelijk naar Rotterdam-Zuid

Een deel van de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen verhuist waarschijnlijk naar Rotterdam-Zuid. Dat gebeurt omdat het museum voor een periode van drie jaar wordt verbouwd. Het overige deel van de collectie blijft op de noordoever.

Het museum kiest voor Zuid omdat het 'wil pionieren', zegt woordvoerder Sandra Broeren. In Rotterdam-Zuid zijn nu nauwelijks musea gevestigd.

"Het pand dat we op het oog hebben, zit diep op Zuid. Het past goed bij ons. Het is een heel bewuste keuze."

Veiligheidseisen

Het museum heeft al een concreet pand op het oog, maar wil nog niet zeggen welk gebouw. "We zijn nu aan het kijken of het mogelijk is. Er zijn veel zaken waar we rekening mee moeten houden."

Het pand zal bijvoorbeeld moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen, terwijl ook het klimaat goed moet worden geregeld.

Boijmans verwacht de collectie over meerdere panden te moeten uitspreiden. Hoe groot het deel is dat naar Zuid gaat, is nog onduidelijk.

"We hebben zo veel, en er zijn niet veel grote panden beschikbaar." Toch wil het museum het aantal tijdelijke vestigingen beperkt houden.

"We willen onze bezoekers niet de hele stad door sturen. Het liefst houden we de boel zoveel mogelijk bij elkaar, maar dat is niet zomaar mogelijk."

Asbest

De renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam gaat tussen de 110 miljoen en 150 miljoen euro kosten. Het gebouw moet daarvoor drie tot vier jaar dicht.

Renovatie van het pand is hard nodig, omdat er asbest in zit en het niet meer voldoet aan de regels voor brandveiligheid.

Medio februari wordt volgens Broeren bekend in welke panden het museum het tijdelijk trekt.