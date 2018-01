Enorme file op A13 door politieachtervolging

Na een klopjacht zijn op de A13 tussen Delft en Rotterdam twee rijstroken afgesloten. Dat veroorzaakt lange vertragingen.

De file wordt veroorzaakt door een gecrashte auto. De wagen belandde in de vangrail, omdat hij uitweek voor de achtervolging.

De politie zat een man in een auto met valse kentekenplaten achterna die een stopteken negeerde. Na de achtervolging over onder meer de A4 en A13 crashte de chauffeur op de Matlingeweg in Rotterdam. Daar kon hij worden opgepakt.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De auto die op de A13 in de vangrail terechtkwam is zwaar beschadigd.