Volg Sparta-Vitesse via Radio Rijnmond

Sparta en Vitesse hervatten dinsdagavond de eredivisie met een inhaalwedstrijd. Het duel werd op 10 december afgelast vanwege heftige sneeuwval. Ten opzichte van de eerder geplande confrontatie staat er bij de Rotterdammers een andere trainer aan het roer.

Natuurlijk is de eerste officiële wedstrijd van coach Dick Advocaat bij Sparta te volgen via RTV Rijnmond. Om 20:00 uur zal Dennis Kranenburg vanaf Het Kasteel het radioverslag verzorgen. Dat doet hij in Radio Rijnmond Sport, dat gepresenteerd zal worden door Ronald van Oudheusden. De radio-uitzending duurt van 19:00 uur tot 22:00 uur.

