EUR-hoogleraar en Kamerlid Dijkgraaf legt werk tijdelijk neer

SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf is zeker drie maanden uit de running, omdat hij oververmoeid is. Hij heeft al zijn werkzaamheden neergelegd. Dijkgraaf werkt ook als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

De andere Kamerleden van de SGP, Kees van der Staaij en Roelof Bisschop, zullen zijn taken zoveel mogelijk waarnemen. De 48-jarige Dijkgraaf zit ruim zeven jaar in de Kamer en doet onder meer het woord over defensie, financiën en landbouw.

De SGP zegt te "hopen en bidden dat deze periode van rust mag leiden tot herstel van krachten".

Dijkgraaf is naast Kamerlid een dag in de week hoogleraar aan de economiefaculteit van de de EUR. De universiteit hoopt dat Dijkgraaf snel weer opknapt en terugkeert.