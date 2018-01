Van Persie en Feyenoord eruit, alleen Fenerbahce nog niet

De terugkeer van Robin van Persie bij Feyenoord laat voorlopig nog op zich wachten. Op de nieuwjaarsreceptie van de Rotterdammers maakte Algemeen Directeur Jan de Jong bekend dat de aanvaller en de regerend landskampioen van Nederland rond zijn, maar dat de Turkse club Fenerbahce er nog niet uit is met de topscorer aller tijden van Oranje.

"Dan is het fijn dat na Dirk Kuyt een andere zoon terugkeert in deze familie: Robin van Persie", begon De Jong. "Wij zijn eruit met Van Persie, maar hij moet er nog uit komen met zijn club Fenerbahce. Maar hier is hij van harte welkom."

Van Persie stond de laatste jaren onder contract bij de Turkse club, maar bij Fenerbahce belandde hij dit seizoen op een zijspoor. De spits debuteerde begin deze eeuw in het eerste van Feyenoord. In 2002 won Van Persie met de Rotterdamse club de UEFA Cup, door in de finale in de Kuip van Borussia Dortmund te winnen.