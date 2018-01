Hollandse IJsselkering gesloten wegens hoogwater

De Hollandsche IJsselkering is dinsdag gesloten wegens hoogwater. Rond 16:00 uur bereikte het water de hoogste stand van 2,09 meter boven NAP. Ook woensdag gaat de kering weer dicht.

De verwachting is dat de waterstand dinsdag langzaamaan weer zakt naar 1,95 meter waardoor de kering in de loop van de avond weer open kan.

Omdat Rijkswaterstaat denkt dat woensdag ook weer sprake is van hoogwater, gaat de IJsselkering om 13:00 uur opnieuw dicht en rond 16:00 uur weer open.

De kering wordt gesloten om de waterstand erachter laag te houden. Zo kunnen de waterschappen het polderwater via de gemalen wegpompen.

In Schiedam-Zuid liep het water dinsdag over op het Hoofdplein. De toegangsweg daarnaartoe werd afgesloten.



Volgens Rijkwaterstaat is het bijzonder dat meerdere keren achter elkaar hoogwater ontstaat. Eerder deze maand was ook al sprake van hoogwater. Toen gingen alle keringen in Nederland tegelijkertijd dicht.