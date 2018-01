Voorlichting op scholen moet rattenplagen tegengaan

Rotterdam heeft steeds meer last van ratten. De beesten zitten op straat, in portieken en huizen. Rondslingerende voedselresten zorgen ervoor dat de ratten zich razendsnel kunnen voortplanten. Op basisscholen wordt nu voorlichting gegeven om de overlast tegen te gaan.

Met twee tamme ratten in de nek geeft Frank van de organisatie Het Rattenparadijs voorlichting op basisscholen. De meeste leerlingen vinden het maar enge beesten. "De tanden zijn eng en de staart ook", zegt de 11-jarige Houdaifa. "Ze zijn vies", zegt de 12-jarige Eni met een gezicht dat boekdelen spreekt.

"Er gaan een hele hoop indianenverhalen rond, dat je er vreselijke ziektes van zou kunnen krijgen en dat ze in je nek springen. Dat is allemaal niet waar", zegt Frank. "Maar dat wil niet zeggen dat ze bij mij in de provisiekast moeten zitten."

De les op school is geen overbodige luxe is, blijkt als je aan de kinderen vraagt wat ze denken dat je kan doen om ratten te bestrijden. "Als je heel veel kaas strooit, komen ze uit hun holletje", antwoordt Houdaifa.

Voedselresten op straat zijn juist het probleem, zegt Frank. Want ratten planten zich razendsnel voort en met een rekensom wordt dat de leerlingen van groep 7 snel duidelijk. "Twaalf ratten kunnen in 11 weken 60 ratten voortbrengen en nog eens 11 weken later kunnen dat al 300 ratten zijn. Reken nu maar eens uit hoe ratten zich in een jaar tijd kunnen vermenigvuldigen."

De klas vindt het een zinvolle les. Maar minder bang voor ratten? Nee, dat zijn ze niet geworden.

Vorig jaar zijn er in de eerste drie kwartalen 2750 meldingen van rattenoverlast bij de gemeente Rotterdam binnengekomen. Dat zijn er veel meer dan in dezelfde periode het jaar daarvoor: 1593 meldingen.

De stijging is een aanwijzing dat rattenoverlast in Rotterdam toeneemt, maar het is geen bewijs dat het aantal ratten toeneemt. Het zou ook kunnen dat de meldingsbereidheid groter is door de invoering van de Buiten Beter App.