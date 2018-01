Rotterdam krijgt 'prikkelarme' kermis voor ADHD'ers

De Rotterdamse kermis op het Lloyd Multiplein wordt komende lente enkele uren prikkelvrij. Zo kunnen bezoekers met ADHD, epilepsie of autisme ook genieten van een bezoek aan het attractiepark.

Veel geluiden, muziek en felle knipperende lichtjes; het hoort bij de kermis maar het is niet voor iedereen even prettig. Dat hebben ze in Tilburg en Middelburg al enkele jaren in de gaten. In die gemeenten is de prikkelarme kermis al een paar jaren in zwang. Het is in Middelburg zelfs zo goed bevallen dat de kermis daar een uur langer prikkelarm wordt.

GroenLinks Rotterdam vroeg de gemeenteraad daarom om de vergunning voor kermissen in Rotterdam voortaan alleen te geven wanneer een prikkelarm tijdslot in de vergunning is opgenomen. Ook wil de partij dat uitbaters op de kermis er zoveel mogelijk reclame voor maken.

Daarop ging de gemeente Rotterdam in gesprek met de organisator. Deze Sander Willemstein is positief over het idee, zei hij dinsdag op Radio Rijnmond. "We hebben dit verzoek wel vaker gehad, maar nog niet eerder gedaan." Dat heeft ermee te maken dat de voorjaarskermis in Rotterdam een van de grootste van het land is.

Dit jaar duurt de kermis zestien dagen. Een mooi moment om mensen die normaal niet van een kermis kunnen genieten nu die kans wel te bieden.

Willemstein: "We vinden het mooi om hier een keer aan mee te doen. Je krijgt er veel voldoening van als je ziet hoe kinderen daar met veel lol naartoe gaan en de kermis beleven als een kind zonder beperkingen."

Tijdens de prikkelvrije uren wordt het geluid en de lichteffecten zachter of helemaal uit gezet. Ook gaan de attracties langzamer. "Natuurlijk kun je een achtbaan niet langzamer laten rijden, maar voor kinderen is het ook al geweldig om te zien. Als je normaal gesproken heel erg afgeleid wordt door prikkels, dan kun je daar nu wel van genieten en naar kijken."

De kermis in het Lloydkwartier vindt plaats tussen 21 april en 6 mei.