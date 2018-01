GenX in Helmondse wateren niet afkomstig uit Dordrecht

De stof GenX, die in wateren buiten de regio Dordrecht is gevonden, is afkomstig van een bedrijf uit Helmond. Custom Powders droogt de giftige stof voor het Dordtse Chemours.

Er werd onder meer GenX gevonden in het afvalwater en in een vijver op het terrein van Custom Powders. Ook in de verdere omgeving van het terrein werd de stof in het water aangetroffen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de stof afkomstig is van Custom Powders. Het bedrijf moet daarom van de gemeente voorlopig stoppen met het verwerken ervan.

Het is nog niet duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. In november vorig jaar werd bekend dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij Den Bosch mogelijk een tweede, nog onbekende bron had gevonden van de omstreden stof.

De werkzaamheden mogen pas worden hervat als er nieuwe technische voorschriften zijn en voldoende maatregelen zijn genomen om de verspreiding terug te dringen.

De gemeente Helmond laat weten dat er geen risico's zijn geweest voor bewoners en dat er geen GenX is gevonden in het drinkwater.

Kankerverwekkend

Over de stof GenX is al langere tijd ophef. De Dordtse chemiefabrieken Chemours en DuPont gebruiken de stof als vervanger voor PFOA, een stof die vruchtbaarheidsproblemen veroorzaakt.

Later beweerden toxicologen dat GenX kankerverwekkend is. Desondanks hebben de fabrieken een vergunning over de stof te lozen in het water.

Onder anderen omwonenden van DuPont en Chemours maken zich al langere tijd zorgen, omdat de stoffen via de lucht en het water vrijkomen.

Hoewel het RIVM al meerdere keren heeft laten weten dat het drinkwater veilig is, willen drinkwaterbedrijven dat Chemours minder GenX loost. Ze zeggen niet te kunnen garanderen dat ze de stof in de toekomst uit het water kunnen filteren.