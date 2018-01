Deel dit artikel:











Ruim 700 hennepplanten in Vlaardings woonhuis Foto: Politie

De politie heeft in Vlaardingen een hennepkwekerij opgerold. In een woning aan de Dirk Schaferstraat stonden 720 hennepplanten. Er is niemand opgepakt.

De planten en de benodigde apparatuur zijn ter plekke vernietigd, zegt de gemeente. Ook de stroom, die werd in het pand afgetapt, is afgesloten.